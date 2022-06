Reprodução/redes sociais Entrevista aconteceu ao vivo neste sábado (4)

Durante o programa Brasil Urgente deste sábado (4), um entrevistado declarou que irá votar no ex-presidente Lula ao ser questionado por José Luiz Datena sobre sua participação na política. Como resposta, o apresentador disse que "está do outro lado".

"Você acha que eu devo entrar na política ou não?", questinou Datena. Ao responder, o entrevistado comenta que está há 12 anos sem votar e que tirou o título para "para votar naquele que vai voltar para a presidência".

"É mesmo? Eu estou do outro lado por enquanto", respondeu Datena que pré-candidato é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Neste sábado, o apresentador afirmou que não se candidataria mais ao Senado, mas horas depois voltou atrás e reafirmou sua participação na eleições.

