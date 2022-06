Reprodução Jair Bolsonaro e Lula

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que participaria de debates antes do primeiro turno das eleições caso Luís Inácio Lula da Silva, seu principal adversário, também compareça.

Questionado se participaria dos debates televisivos durante uma das "motociatas" que protagonizou ontem em Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente primeiro afirmou que analisaria a possibilidade de sua ida, para depois confirmá-la caso Lula vá.

"Vou ver, essa questão é de estratégia. Não quero assumir um compromisso agora pra depois não cumprir na frente", disse. "Nunca um presidente, pelo que tenho conhecimento, participou no primeiro turno de debate. Talvez eu compareça, vamos esperar".

Depois de uma pausa, concluiu: "Eu fecho agora, se Lula for eu vou junto com ele".

Os principais veículos de comunicação já marcaram dez debates durante o primeiro turno da campanha para a Presidência da República e outros sete no segundo turno.

Na última terça-feira (31), Bolsonaro disse que participará de debates no segundo turno. Em entrevista ao apresentador Carlos Massa, o Ratinho, contudo, o presidente alegou que pensaria sobre sua presença nos encontros com outros candidatos no primeiro turno, por temer ser alvo de “pancada” dos adversários, e ficar sem tempo para responder.

"No segundo turno eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa, porque se eu for, os dez candidatos vão querer dar pancada em mim e eu não vou ter tempo para responder. Eu acho que o debate deveria ser perguntas pré-acertadas antes para não baixar o nível", disse Bolsonaro na ocasião.

Dez debates já foram marcados pelos principais veículos de comunicação do país durante o primeiro turno da campanha para a Presidência da República. Outros sete estão previstos para o segundo turno. Os dois pré-candidatos que lideram as pesquisas de opinião, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), têm estratégias distintas para os encontros.

Lula deve participar de debates no primeiro turno, mas trabalha para que ocorra uma redução do número de encontros. A pré-campanha do petista informou que estuda apresentar uma proposta de realização de três debates no primeiro turno, em forma de pool, quando diferentes emissoras usam o mesmo sinal para transmissão. Auxiliares de Lula ainda não discutiram o que fariam na hipótese de Bolsonaro desistir de todos os debates no primeiro turno.

Reservadamente, integrantes da coordenação de campanha dizem que o petista irá aos encontros se o formato de pool for aceito. Não há uma definição de qual será a postura de Lula caso não haja acordo para a redução do número de encontros.

Em 2018, Bolsonaro, então candidato do PSL, não foi, no segundo turno, a nenhum debate na TV contra Fernando Haddad (PT). Bolsonaro, que havia sido vítima de uma facada no mês anterior, alegou dias antes do programa que poderia ter problemas com sua bolsa de colostomia, embora o médico o tivesse deixado à vontade para decidir se iria ou não.

A última pesquisa do Datafolha apontou que o ex-presidente Lula segue na liderança da corrida presidencial. Lula aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 27%. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos.

Veja lista de eventos já marcados:

Primeiro turno - 10 debates

6 de agosto – CNN Brasil

9 de agosto – Jovem Pan

14 de agosto – TV Bandeirantes

2 de setembro – Rede TV

8 de setembro – O GLOBO, Valor e CBN

13 de setembro – TV Aparecida

22 de setembro – Folha de S.Paulo e UOL

24 de setembro – SBT, O Estado de S. Paulo, Veja e Rádio Nova Brasil FM

25 de setembro - TV Cultura

29 de setembro – TV GLOBO

Segundo turno - 7 debates

3 de outubro – CNN Brasil

4 de outubro – TV Bandeirantes

11 de outubro – Jovem Pan

13 de outubro – Folha de S.Paulo e UOL

17 de outubro - Rede TV

22 de outubro – SBT, O Estado de S.Paulo, Veja e Rádio Nova Brasil FM (confirmado)

28 de outubro – TV GLOBO

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.