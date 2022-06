Reprodução/Google Maps Padre foi afastado após admitir relacionamento com homem

Um padre foi afastado das suas funções após confessar ter vivido um relacionamento com o noivo de um casamento celebrado por ele. O anúncio da decisão foi publicada nesta sexta-feira (3) pela Arquidiocese de Natal, após a esposa do rapaz divulgar um áudio.

Em nota, a instituição informou que o padre Júlio Cezar Souza Cavalcante, de 51 anos, será suspenso para a apuração de fatos e tomada das "devidas providências". As medidas foram uma determinação de Dom Jaime Vieira Rocha, Arcebispo de Natal.

"Também determinou que fosse aberta uma investigação prévia, conforme prescreve o Direito Canônico, para que sejam averiguadas as possíveis responsabilidades."

O relacionamento entre Júlio Cézar e o homem aconteceu há 10 anos, entre 2010 e 2012, mas o áudio em questão foi gravado apenas em 2019. Já o casamento do casal ocorreu anos depois do envolvimento entre o padre e o rapaz.

No áudio, o padre assumiu que teve até três relações sexuais com o homem, que desmente e afirma que eles se relacionaram divresas vezes.





Júlio também afirma na gravação que o relacionamento aconteceu devido a uma "grande fraqueza", e que "se arrependeu muito" do envolvimento com o homem.

Então presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano, que tem como objetivo julgar denúncias contra outros padres, Júlio Cezar afimou que depois desse caso nunca mais teve outro relacionamento.

