Reprodução/redes sociais Forte nevoeiro atingiu a cidade de São Paulo hoje

A capital e a Região Metropolitana de São Paulo amanheceram sob forte névoa nesta quinta-feira (2). O fenômeno chamou atenção e despertou uma enxurada de comentários nas redes sociais. Não faltaram comparações com o jogo Silent Hill, marcado pela névoa, e até com o estádio Alfredo Jaconi, do Juventude (RS), onde o elemento está sempre presente.

Mas porque o nevoeiro se formou? Segundo o Climatempo, trata-se do resultado do excesso de umidade após a chuva de ontem com a diminuição da temperatura ao longo da noite e da madrugada. Esses elementos fazem com que o ar fique "saturado". Há influência, também, da condição de vento calmo.

No final da tarde de ontem, alguns pontos da cidade já haviam registrado névoa. Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas registraram nevoeiro durante a madrugada. Às 7h da manhã, em Congonhas, a visibilidade caiu bastante.

Rio de Janeiro

O Sistema de Alerta de Chuvas da Prefeitura do Rio de Janeiro também emitiu alerta de névoa. Por volta das 7h, o serviço municipal informou a baixa visibilidade nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont, Jacarepaguá e bases aéreas dos Afonsos e de Santa Cruz.

Confira os relatos nas redes sociais:

bom dia !!!! um ótimo dia p vcs <3

a névoa de sp ☁️ pic.twitter.com/x7bw9tVU05 — meoow 🌷 (@meooows2) June 2, 2022

Bom dia p qm não conseguiu pousar em São Paulo pq a cidade está coberta por uma névoa absurdamente densa pic.twitter.com/GLYE8zwwS8 — less than zero (@7Lacerda) June 2, 2022

Fazia tempo que não via uma névoa tão densa em SP City pic.twitter.com/scmlONjxNp — Walker #5530 (@Walker5530) June 2, 2022

Silent Hill veio pra raposo, dá pra ver nada com a névoa — El Pudas (@_fabrette_) June 2, 2022













Acordei em Silent Hill! Não quero sair de casa!!! pic.twitter.com/smruyvJVGF — Giovani Cipriani (@GiovaniCipriani) June 2, 2022

muita neblina na zona LOST de sp, parece que tô no alfredo jaconi numa quarta 21:30 — taffarel com tireóide (@bielcavalari) June 2, 2022

