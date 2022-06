Reprodução/O Globo - 27.05.2022 Policiais seguraram a tampa do porta-malas da viatura com Genivaldo de Jesus Santos dentro





Uma reunião entre a Ordem dos Advogados em Sergipe e o Ministério Público Federal na tarde desta quinta-feira discutiu o pedido feito pela OAB de prisão cautelar dos policiais rodoviários envolvidos na ação que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos , na quinta-feira passada. O homem, que tinha problemas mentais, morreu asfixiado após ser colocado à força no porta malas de uma viatura.

Durante a reunião, o presidente da OAB de Sergipe, Danniel Costa, disse ter apresentado os motivos pelos quais defende que a prisão dos policiais seja decretada. A procuradora-chefe do MPF em Sergipe, Eunice Dantas, afirmou que a prisão cautelar é uma medida excepcional.

“A prisão preventiva é uma medida excepcional. Para você pedir uma prisão preventiva tem que ter os motivos para tanto, e esses motivos o Ministério Público ainda está avaliando se eles estão presentes. No momento, a nossa avaliação principal é focar nas provas”, disse a procuradora, ressaltando que eles já foram afastados de suas funções.





Em nota divulgada no início da noite desta quinta-feira, o Ministério Público Federal afirmou que sua atuação não pode "ser baseada em fatos parciais nem movida por pressões de nenhuma instituição, entidade ou pessoa".

De acordo com a procuradora, depoimentos continuam a ser tomados de testemunhas. A Polícia Federal já teria realizado as perícias necessárias.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.