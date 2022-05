Divulgação: Prefeitura de Urupema - 20/05/2022 Urupema, município de Santa Catarina

A pergunta não sai da cabeça da população que se deparou no início da semana com a notícia da chegada de um frio fora de época em todo o país . Na terça-feira, o ciclone Yakecan, que em tupi-guarani significa "som do céu", chegou à Região Sul, atingindo primeiramente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os dois estados foram os mais atingidos por tempestades e rajadas de ventos fortes que ultrapassaram 100Km. A expectativa de um desastre semelhante ao furacão Catarina, de 2004, não se confirmou, mas o fenômeno contribuiu para intensificar os efeitos de uma massa de ar polar.

Os ventos do ciclone, que são centros de baixa pressão formados por divergências de ar na atmosfera, contribuem para aumentar a sensação térmica em temperaturas baixas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que 17 estados em todas as regiões do país estão em zona de "perigo" (o que significa riscos à saúde) devido a quedas de temperatura média que chegaram a cinco graus.

Santa Catarina registrou neve por dois dias seguidos. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram as menores temperaturas do ano até agora. Três pessoas morreram com suspeita de hipotermia e mais de 90 foram atendidas em unidades de emergência de SP .

Mas ainda não acabou. O frio está chegando a algumas regiões do Norte e Nordeste do país. A previsão do Inmet é que só a partir da próxima semana o sol volte e as temperaturas comecem a subir gradativamente.

