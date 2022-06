Rovena Rosa/Agência Brasil - 10.03.2022 Assembleias atrasaram saída dos ônibus das garagens em SP

Nesta quarta-feira (1º), o Sindicato de Motoristas e Cobradores de ônibus da cidade de São Paulo (Sindmotoristas) aprovou a realização de uma greve na próxima segunda-feira (6) caso as reivindicações do grupo não sejam atendidas. De acordo com o sindicato, eles negociam reajustes nos salários e benefícios e "categoria decidiu pela greve, pois não houve evolução nas negociações salariais".

De acordo com a SPTrans , a aprovação da greve aconteceu às 4h em assembleia, o que causou atraso na saída de ônibus de 13 viações . Às 5h15 de hoje, os ônibus voltaram a circular e, às 6h, as operações já estavam normalizadas. As empresas responsáveis pelas linhas vão ser autuadas pelas viagens não realizadas no início da manhã, informou a SPTrans .

"A direção do Sindmotoristas sempre se mostrou aberta ao diálogo para a solução do conflito, mas infelizmente não houve cooperação do outro lado, os patrões continuam intransigentes. Diante disso, a categoria lutará com todas as armas que tem para fazer valer seus direitos. Vamos confirmar, em assembleias nas garagens, a paralisação. Nenhum ônibus vai rodar na cidade de São Paulo no dia 06 de junho", afirmou o presidente do sindicato, Valdevan Noventa.







Na noite de ontem, uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que ao menos 80% dos ônibus devem circular nos horários de pico (6h às 9h e 16h às 19%) e 60% nos demais horários.

A SPTrans disse que está acompanhando as negociações entre os operadores de ônibus e as concessionárias e espera que haja um consenso entre as partes para que a população da cidade não seja prejudicada.







Veja, abaixo, a lista de empresas em que foram registrados atrasos na manhã de hoje:

Santa Brígida (Zona Norte);

Gato Preto (Zona Norte);

Sambaíba (Zona Norte);

Express (Zona Leste);

Viação Metrópole (Zona Leste);

Via Sudeste (Zona Sudeste);

Campo Belo (Zona Sul);

Gatusa (Zona Sul);

KBPX (Zona Sul);

MobiBrasil (Zona Sul);

Viação Metrópole (Zona Sul);

Transppass (Zona Oeste); e

Gato Preto (Zona Oeste).

