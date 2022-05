Reprodução/Instagram - 26.05.2022 Jesse Koz e seu cão Shurastey em São Francisco, nos Estados Unidos

O influencer Jesse Koz, de 29 anos, e seu golden retriever Shurastey, mortos num acidente na cidade de Portland, em Oregon (EUA) quando faziam uma viagem que tinha como objetivo chegar até o Alasca, ganharão homenagens em Balneáriio Camboriú, Santa Catarina, onde moravam antes de começar a aventura. Os dois, que tinham como meio de transporte o Fusca 1978 Dodonga, ganharão pinturas artísticas na Avenida do Estado. Além disso, Shurastey dará nome a um Dog Park e ele e Koz serão temas da cãominhada que acontecerá em 9 de julho. As medidas foram anunciadas pelo prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (Podemos) nas redes sociais, nesta quarta-feira.

"A cidade fará uma homenagem através da arte para eternizar a dupla Jesse e Shurastey, que levaram com orgulho o nome da nossa cidade e do nosso país para o mundo. Essa dupla vai continuar a inspirar a celebração da vida, a leveza da alma, a amizade e o respeito aos animais", escreveu Oliveira.





Segundo a polícia do estado de Oregon, o acidente teria ocorrido porque Koz tentou desviar de um engarrafamento e acabou batendo de frente com outro veículo. A motorista desse carro, Eileen Huss, de 62 anos, ficou ferida e foi hospitalizada. Com ela estava uma criança de 2 anos, que não ficou ferida.

Com Dodongo, Koz e Shurastey caíram na estrada em 2017. A dupla já tinha percorrido mais de 85 mil quilômetros, totalizando 17 países, informação que consta no perfil do influenciador no Instagram.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.