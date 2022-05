Reprodução/Instagram Jesse Kozechen e o labrador Shurastey viajavam pelo mundo de fusca

O influenciador Jesse Kozechen, de 29 anos, e Shurastey, um golden retriever, morreram em um acidente de carro em Oregon, nos Estados Unidos, na segunda-feira (23). Eles eram conhecidos por viajarem com um fusca.

A informação foi confirmada por amigos e familiares que realizaram publicações em homenagem aos viajantes. Jesse tinha o objetivo de chegar ao Alaska em setembro deste ano.

A viagem fazia parte de um projeto chamado “Shurastey or Shuraigow?”, um trocadilho inspirado na música “Should I Stay or Should I Go”, da banda The Clash. No perfil no Instagram, mais de 400 mil pessoas acompanhavam a viagem do catarinense.

Segundo informações da imprensa internacional, o fusca de Jesse colidiu com uma SUV. O acidente deixou a via interditada por duas horas. O influenciador foi declarado morto no local do ocorrido.

No outro carro, estava Eileen Huss, de 62 anos, e um passageiro de apenas dois anos. A mulher foi levada para o hospital e a criança não sofreu ferimentos.

