Alguns percursos passarão por modificações temporárias a partir desta quinta-feira (26) e até segunda-feira (30), para a instalação e desmonte dos palcos onde serão apresentadas as atrações

Devido às atrações da Virada Cultural , que será realizada neste sábado (28) e domingo (29) em várias regiões da capital, algumas linhas de ônibus terão seus percursos alterados. Confira, abaixo, as modificações que serão realizadas no entorno dos locais onde serão instalados os palcos.

Centro

O ponto de parada do Túnel Papa João Paulo II (Corredor Norte-Sul) não prestará atendimento aos passageiros. As linhas deverão realizar o embarque e desembarque nos pontos anterior e posterior.

Alterações

106A-10 Metrô Santana - Itaim Bibi

175T-10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara

509M-10 Jd. Miriam - Term. Princ. Isabel

5317-Sesc/Orion - Pça. do Correio

609F-10 Chác. Santana - Term. Princ. Isabel

5154-10 Term. Sto. Amaro - Term. Princ. Isabel



Palco São Miguel

Seis linhas serão desviadas das 20h desta quinta-feira (26), até as 6h de segunda-feira (30), durante a realização do evento no Palco São Miguel (Av. Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti, entre a Av. Nordestina e a R. Moacir Dantas Itapicuru).

Alterações

273D-10 Pq. D. João Nery – Metrô Artur Alvim

Ida: normal até Av. Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti, Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Nordestina, Rua Moacir Dantas Itapicuru, Av. Dep. Dr. Aristodemos Pinotti, prosseguindo normal.



273R-10 Jd. Robru – Metrô Artur Alvim

Ida: normal até Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Nordestina, Rua Moacir Dantas Itapicuru, prosseguindo normal.

273R-42 Jd. Robru – Metrô Itaquera

Ida: normal até Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, Rua Criúva, prosseguindo normal.



2780-10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera

Ida: normal até Av. Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti, Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua Críuva, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



N334-11 Term. A. E. Carvalho – CPTM Guaianazes

Sentido Único (volta para Term. A. E. Carvalho): normal até Pça. Antônio Assis Pereira, Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, Rua Moacir Dantas Itapicuru, prosseguindo normal.

2734-10 Jd. Campos – Metrô Itaquera

Ida: normal até Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, Rua Criúva, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Palco Itaquera

Sete linhas serão desviadas no sábado (28), das 15h às 23h, e no domingo (29), das 9h às 20h, durante a realização da Virada no Palco Itaquera (Praça Brasil (Av. Nagib Farah Maluf, entre a R. Filipe Lauri e R. Alfredo Ricci).

Alterações

263C-10 Jd. Helena – COHAB II

Ida – sem alteração.

Volta – normal até a Rua Inácio Donati, Rua Alfredo Ricci, Rua Virginia Ferni, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.



263J-10 Penha – Conj. José Bonifácio

Ida – normal até a Rua Virginia Ferni, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.

Volta – sem alteração.

403A-10 CPTM José Bonifácio – Term. Penha

Ida – sem alteração.

Volta – normal Rua Virginia Ferni, Rua Silvio Barbini, Rua Batista Boviceli, Av. Nagib Farah Maluf, contorno, Av. Nagib Farah Maluf, contorno, Av. Nagib Farah Maluf, CPTM José Bonifácio.



3020-10 COHAB Jose Bonifácio – Shop Aricanduva

Ida – sem alteração.

Volta – normal até Rua Virginia Ferni, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.



3027-10 CPTM Guaianazes – Shop. Aricanduva

Ida – sem alteração.

Volta – normal até Av. Nagib Farah Maluf, Rua Diego de Figueroa, Rua Francisco Albani, prosseguindo normal.



3722-10 COHAB José Bonifácio – Metrô Penha

A linha deverá operar com ponto inicial na Rua Alfredo Ricci, altura do nº 233 - próximo a Rua Inácio Donati

Ida – Rua Alfredo Ricci, Rua Inácio Donati, prosseguindo normal.

Volta – normal até a Rua Virgínia Ferni, Rua Alfredo Ricci.



3732-10 CPTM José Bonifácio – Metrô Itaquera

Ida – normal até a Rua Sílvio Barbini, Rua Virginia Ferni, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.

Volta – sem alteração.

Palco Parada Inglesa

Seis linhas serão desviadas das 20h de sexta-feira (27), dia 27 de maio, até às 5h de segunda-feira, dia 30, durante a realização do evento no Palco Parada Inglesa (Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400, entre a R. Cap. Francisco Lippi e a R. Tomé Portes).

Alterações

1703-10 Jd. Fontális – Shop. Center Norte

Ida: sem alteração.

Volta: Av. Otto Baumgart, Av. Zaki Narchi, Pça. Orlando Silva, Av. Luiz Dumont Villares, Rua Lucas Freitas de Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Guapira, prosseguindo normal.



2025-10 Vl. Nova Galvão – Santana

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Santana, Rua Gabriel Piza, Rua Jovita, Av. Gen. Ataliba Leonel, Pça. Orlando Silva, Av. Luiz Dumont Villares, Rua Lucas Freitas de Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Guapira, prosseguindo normal.



1701-10 Jova Rural – Metrô Santana

Sentido Único: normal até Pça. Orlando Silva, Av. Gen. Ataliba Leonel, Rua Alfredo Guedes, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal até a Rua Jovita, Av. Gen. Ataliba Leonel, Pça. Orlando Silva, Av. Luiz Dumont Villares, Rua Lucas de Freitas Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Guapira, prosseguindo normal.



1016-10 Cem. do Horto – Center Norte

Ida: sem alteração.

Volta: Av. Otto Baumgart, Av. Zaki Narchi, Pça. Orlando Silva, Av. Luiz Dumont Villares, Rua Lucas de Freitas Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Tucuruvi, Av. Nova Cantareira, prosseguindo normal.



1738-10 Vl. Constança – Metrô Santana

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Luiz Dumont Villares, Rua Lucas de Freitas Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Rua Prof. Marcondes Domingues, Av. Luiz Dumont Villares, prosseguindo normal.



1780-10 Jd. Hebron – Metrô Parada Inglesa

Sentido Único: normal até a Rua Paranabi, Rua dos Ferroviários, Av. Gen. Ataliba Leonel, Rua Profº. Marcondes Domingues, Av. Luiz Dumont Villares, Av. Álvares Machado Pedrosa, prosseguindo normal.

Durante a Virada a linha deverá operar em sistema circular.

Palco Freguesia do Ó

Na região da Freguesia do Ó, Zona Noroeste, 19 linhas terão seus percursos alterados, sendo que quatro delas serão desviadas a partir das 22h desta quinta-feira (26) para a montagem do palco. As outras 15 serão desviadas das 20h de sexta (27), às 5h de segunda-feira (30).

Alterações

8545-10 Penteado – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Marina, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Pça. Dollmann, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



8549-10 Jd. dos Cunhas – Pça. do Correio

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Marina, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Pça. Dollmann, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.



957T-10 COHAB Taipas – Vl. Olímpia

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Marina, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Pça. Dollmann, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



9785-10 Vl. Terezinha – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Marina, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Pça. Dollmann, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.



Alterações



8548-10 Jd. dos Cunhas – Term. Lapa

8548-21 Parada de Taipas – Term. Lapa

9012-10 Itaberaba – Term. Lapa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.



8545-10 Penteado – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Marina, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



9014-10 Morro Grande – Term. Lapa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



N143-11 Metrô Barra Funda – Morro Grande

Sentido Único: normal até a Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



8215-10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

8528-10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

8538-10 Freguesia do Ó – Pça. do Correio

917M-10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

917M-31 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



8549-10 Jd. dos Cunhas – Pça. do Correio

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Marina, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.



957T-10 COHAB Taipas – Vl. Olímpia

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Marina, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



975A-10 Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.



9047-10 Jd. Paulistano – Lapa

938V-10 Jd. Vista Alegre – Metrô Barra Funda

9717-10 Jd. Almanara – Metrô Santana

978T-10 Jd. Guarani – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



9181-10 Vl. Terezinha – Lapa

938P-10 Jd. Tereza – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a Av. Miguel Conejo, Rua Bonifácio Cubas, Av. Santa Marina, acesso, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Antonio Pires, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Antonio Pires, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.



9785-10 Vl. Terezinha – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Marina, Av. Miguel Conejo, Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.



N142-11 Term. Pirituba – Term. Casa Verde

Sentido Único: normal até a Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.



178T-10 Metrô Santana - CEASA

Ida: normal até a Rua Ribeiro de Moraes, Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Rua Mateus de Leão, Rua Bonifácio Cubas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



Palco Butantã

Seis linhas terão alteração de itinerário na Av. Pirajussara x Av. Eliseu de Almeida, entre a R. Carlos Lisdegno Carlucci e a Pça. Luiz Vieira de C. Mesquita, das 23h59 de sexta-feira (27), até as 4h de segunda-feira (30), para a realização da Virada Cultural 2022.

Alterações

746H-10 Jd. Jaqueline - Sto. Amaro

Ida: normal até a Rua Edward Carmilo, Rua Benvenuto Cellini, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Bartolomé Carducho, Av. Albert Bartholome, Rua Marcílio de Sá, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Junta Mizumoto, Av. Min. Laudo Ferreira de Camargo, Av. Eliseu de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Eliseu de Almeida, Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, Rua Salvador Risoleu, Rua Cid. Arnaud Costa, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Marcílio de Sá, Av. Albert Bartholome, Rua Bartolomé Carducho, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Benvenuto Cellini, Rua Edward Carmilo, prosseguindo normal.

8026-10 Jd. Ingá – Term. Vila Sônia

Ida: normal até a Av. Pirajussara, Rua Caminho do Engenho, Rua Benvenuto Cellini, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Bartolomé Carducho, Av. Albert Bartholome, Rua Marcilio de Sá, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Eng. José Valter Seng, Av. Prof. Francisco Morato, Terminal Vila Sônia.

Volta: normal até a Rua Heitor dos Prazeres, Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, Rua Salvador Risoleu, Rua Cid. Arnaud Costa, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Marcilio de Sá, Av. Albert Bartholome, Rua Bartolomé Carducho, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Benvenuto Cellini, Rua Caminho do Engenho, Av. Pirajussara, prosseguindo normal.

7013-10 Jd. Ingá – Term. Vila Sônia

Ida: normal até a Av. Pirajussara, Rua Caminho do Engenho, Rua Benvenuto Cellini, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Bartolomé Carducho, Av. Albert Bartholome, Rua Marcilio de Sá, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Eng. José Valter Seng, Av. Prof. Francisco Morato, Terminal Vila Sônia.

Volta: normal até a Rua Heitor dos Prazeres, Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, Rua Salvador Risoleu, Rua Cid. Arnaud Costa, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Marcilio de Sá, Av. Albert Bartholome, Rua Bartolomé Carducho, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Benvenuto Cellini, Rua Caminho do Engenho, Av. Pirajussara, prosseguindo normal.

756A-10 Jd. Paulo VI - Term. Água Espraiada

809L-10 Campo Limpo – Lapa

8072-10 Pq. Ipê - Metrô Morumbi

Ida: normal até a Av. Pirajussara, Rua Caminho do Engenho, Rua Benvenuto Cellini, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Bartolomé Carducho, Av. Albert Bartholome, Rua Marcílio de Sá, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Junta Mizumoto, Av. Min. Laudo Ferreira de Camargo, Av. Eliseu de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Eliseu de Almeida, Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, Rua Salvador Risoleu, Rua Cid. Arnaud Costa, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Marcilio de Sá, Av. Albert Bartholome, Rua Bartolomé Carducho, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Benvenuto Cellini, Rua Caminho do Engenho, Av. Pirajussara, prosseguindo normal.

Palco M’Boi Mirim

Seis linhas terão alteração de itinerário na Avenida Luiz Gushiken, no M’Boi Mirim, das 23h de sexta-feira (27) até as 4h de segunda-feira (30), para a realização da Virada.

Desvios: das 23h de sexta-feira, 27 de maio, às 4h de segunda-feira, 30

Alterações

677A-10 Term. Jd. Ângela – Itaim Bibi

Ida: normal até a Estr. do M’ Boi Mirim, Av. Guarapiranga, Av. Guido Caloi, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Guido Caloi, Av. Guarapiranga, Estr. do M’ Boi Mirim, prosseguindo normal.

6007-10 Term. Capelinha – Term. Sto. Amaro

Ida: normal até a Pça. Dr. Mário Saraiva de Andrade, Rua José Gaspar Sanches, Rua Francisco Xavier de Sales, Rua João de Santana, Rua Felipe de Santiago, Rua Bartolomeu dos Santos, Rua Arthur José Inácio, Rua Raquel Alves Moreira, Rua Sebastião Muniz de Sousa, Rua Francisco Xavier de Sales, Rua José Manoel Camisa Nova, Rua Antônio Ramos Rosa, Rua Antônio de Sena, Rua Luís Antônio Verney, Rua Nova do Tuparoquera, Rua Capitanias Hereditárias, Av. Luiz Gushiken, Rua Guilherme Valente, Rua Lourenço Varela, acesso à Av. Luiz Gushiken, Rua Guilherme Valente, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua José Barros Magaldi, Av. Luiz Gushiken, Rua Capitanias Hereditárias, Rua Nova do Tuparoquera, Rua Luís Antônio Verney, Rua Antônio de Sena, Rua Antônio Ramos Rosa, Rua José Manoel Camisa Nova, Av. Francisco Xavier de Sales, Rua Sebastião Muniz de Sousa, Av. Raquel Alves Moreira, Rua Arthur José Inácio, Rua Bartolomeu dos Santos, Rua Francisco Xavier de Sales, Rua José Gaspar Sanches, Pça. Dr. Mário Saraiva de Andrade, Rua Manoel Vieira Sarmento, prosseguindo normal.

5318-10 Chácara Santana – Pça. da Sé



Ida: normal até a Av. Raquel Alves Moreira, Rua Sebastião Muniz de Sousa, Av. Francisco Xavier de Sales, Av. José Manoel Camisa Nova, Rua Antônio Ramos Rosa, Rua Antônio de Sena, Rua Luís Antônio Verney, Rua Nova do Tuparoquera, Rua Capitanias Hereditárias, Av. Luiz Gushiken, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua José Barros Magaldi, Av. Luiz Gushiken, Rua Capitanias Hereditárias, Rua Nova do Tuparoquera, Rua Luís Antônio Verney, Rua Antônio de Sena, Rua Antônio Ramos Rosa, Rua José Manoel Camisa Nova, Av. Francisco Xavier de Sales, Rua Sebastião Muniz de Sousa, Av. Raquel Alves Moreira, prosseguindo normal.

6059-10 Jd. Universal – Sto. Amaro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Estr. do M’Boi Mirim, Rua Rio Branco Paranhos, Rua José Luís de França, Rua Francisco Nogueira Silva, Estr. do M’Boi Mirim, Rua Domingos Afonso Sertão, prosseguindo normal.

6258-31 Jd. Sta. Margarida– Jd. Ibirapuera

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Estr. do M’Boi Mirim, Rua Rio Branco Paranhos, Rua José Luís de França, Rua Francisco Nogueira Silva, Estr. do M’Boi Mirim, Rua Tanega, Rua Daniel Klein, prosseguindo normal.

6010-10 Chácara Sta. Maria – Term. Guarapiranga

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Guarapiranga, Av. Luiz Gushiken, Rua Guilherme Valente, Rua Lourenço Varela, Ac. Acesso, Av. Luiz Gushiken, Rua Capitanias Hereditárias, prosseguindo normal

