Reprodução/Chapeco.org 25.5.2022 O cão saiu da padaria com um salame

Na sexta-feira, funcionários de uma padaria em Criciúma, Santa Catarina, vivenciaram um assalto um tanto quanto curioso: pelas câmeras de segurança, eles flagraram um cachorro roubando salames da prateleira do estabelecimento.

Brincando com o acontecido, os funcionários divulgaram o acontecido nas redes sociais da padaria.

“Fomos assAUtados, o meliante levou um salame. Todos estão bem, inclusive o dog!”, escreveu a equipe da padaria em uma postagem.

Ao G1, a funcionária Ana Carolina Silvano contou que o “meliante” se chama Chico e é conhecido da vizinhança. O cachorro costuma ficar na frente da padaria à espera de alimento. O Chico tem tutor, que inclusive se dispôs a pelo salame, mas a padaria deixou como cortesia.

