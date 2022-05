Reprodução/Twitter Incidente foi causado pelo grande volume de chuvas na região

Devido ao grande volume de água provocados pela chuva, um reservatório de aguá rompeu nesta quarta-feira (25) em Pocinhos, na Paraíba. O acontecimento arrastou casas e deixou feridos.

Segundo a prefeitura do município, dados preliminares informaram que cinco casas foram destruídas. As pessoas atingidas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves.

⚠️ Parte da parede de um reservatório de água potável na cidade de Pocinhos/PB não suportou o volume de chuvas intensas dos últimos dias e rompeu. Dados preliminares da Prefeitura informam que 5 casas foram danificadas e algumas pessoas tiveram ferimentos leves.



Equipes da Defesa Civil foram encaminhadas para a região e o órgão monitora a situação no local.

