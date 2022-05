Fabiano Rocha/Agência O Globo - 24.05.2022 Feridos durante operação policial são levados para o Hospital Getúlio Vagas

Subiu para 24 o número de mortos na operação em conjunto na Vila Cruzeiro , na Penha, na última terça-feira (24). Duas pessoas suspeitas que estavam internados sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, morreram na madrugada desta quarta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, com esses dois óbitos, no total, são 15 suspeitos mortos em confronto e uma moradora vítima de bala perdida.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, quatro pacientes permanecem internados, dois deles em estado grave, e uma foi transferida. Das 28 pessoas que deram entrada no Getúlio Vargas, 23 morreram .

Na lista não consta a moradora, Gabrielle Ferreira da Cunha, de 41 anos, morta por uma bala perdida.

As forças de segurança atuaram no complexo de favelas por cerca de 12 horas, com a intenção de evitar o que seria uma migração determinada pelo Comando Vermelho para a Rocinha.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Ministério Público Federal (MPF) abriram procedimentos para investigar condutas e possíveis violações de agentes de segurança na operação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.