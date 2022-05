Reprodução - 24/05/2022 Policiais carregam faixas com mensagens contra Jair Bolsonaro

Policiais federais realizaram protestos contra o presidente Bolsonaro nesta terça-feira (24). As manifestações cobram o cumprimento de ações prometidas pelo presidente para a valorização da corporação.

Em fotos compartilhadas nas redes sociais, agentes e delegados estão carregando faixas cobrando o presidente: "Desvalorizar os policiais federais é fortalecer a corrupção. #ReestruturaçãoJá".

Reprodução Faixa pede reestruturação da PF

Em outro cartaz, o manifestantes fazem referência a facada levada por Bolsonaro em 2018: "Te salvamos da facada e agora vai nos esfaquear pelas costas?". Os protestos foram registrados no Rio de Janeiro, Amapá e no Ceará.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.