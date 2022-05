Reprodução Moro rebate ação no Twitter

O ex-ministro Sérgio Moro rebateu as acusações de danos à Petrobrás através de sua conta no Twitter nesta terça-feira (24). O ex-juiz federal, que liderou a famosa operação Lava-Jato, cita inversão de valores ao sofrer ação popular movida pelo partido do PT.

Moro, que atualmente se lança na vida política, aproveitou a oportunidade para alfinetar Geraldo Alckimin, releembrando um comentário feito pelo então tucano sobre a volta de Lula à disputa presidencial.

"A inversão de valores é completa: Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. A ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível".

O ex-ministro da Justiça, completou dizendo estar pronto para se defender das acusações.

"Assim que citado, me defenderei. A decisão do juiz de citar-me não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação. Todo mundo sabe que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. Todos que lutaram contra a corrupção serão perseguidos na “democracia petista"".

