Reprodução - 24.05.2022 Flyer virtual do "Bingo da Nayara"

Um anúncio de um bingo para garimpeiros, que vem circulando em grupos de whatsapp, explicita o fácil acesso ao ouro no meio da Amazônia. Batizado como "Bingo da Naiara", e organizado no "Cabaré da Taituba" no próximo sábado (28), o evento cujo cartaz foi noticiado pelo G1, dará 50 gramas de ouro como premiação principal, além de relógio masculino e até "uma mulher". Nos últimos meses, houve um aumento de denúncias de associações indígenas e ações do Ministério Público Federal associando a presença de garimpo ilegal a aumento de conflitos e violência sexual em territórios indígenas .

O anúncio flagrado pelo G1 foi divulgado no grupo "Amigos do Rio Uraricoera", em alusão ao rio usado pelos garimpeiros no trajeto ao interior da Terra Yanomami. A foto de perfil do grupo é a logomarca "Movimento Garimpo é Legal", que defende a legalização e regulamentação do garimpo, com atuação principalmente em Roraima e Pará. O local do evento, Cabaré da Taituba, sugere a possibilidade do o bingo ser realizado na cidade de Itaiuba (PA), considerada a capital do ouro ilegal no país, devido ao excesso de atividades garimpeiras. E o artista convidado da festa é Jailson Santarém, outra cidade paraense. Procurado, Jailson não respondeu ao GLOBO.

No flyer virtual, há a descrição de vários prêmios oferecidos no bingo. A cartela cheia paga 50 gramas de ouro, o que vale cerca de R$14,4 mil, enquanto a quina é premiada com "uma mulher", e a quadra significa um relógio masculino como prêmio. Boates e prostituição são atividades bastante presentes em territórios cercados pelo garimpo, conforme já mostraram operações da Polícia Federal, e o Relatório "Yanomami sob ataque", realizado pela Hutukara Associação Yanomami. Dentro das terras indígenas, garimpeiros costumam, inclusive, subornar mulheres ou seus familiares com ouro, dinheiro, e até comida, denunciou a associação.

