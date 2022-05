Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18/05/2022 Distrito Federal teve, na última quinta-feira, o dia mais frio da história

A passagem do ar frio em direção ao oceano vai aliviar a temperatura no Sudeste e Centro-Oeste. Com isso, segundo o Climatempo , as regiões devem registrar no sábado um aumento gradativo de temperatura de cerca de dois graus em relação à sexta-feira. A partir de domingo, o frio perde força e as tardes ainda serão amenas, mas as manhãs terão aumento na temperatura.

No entanto, uma massa de ar polar estacionada sobre a região Sul do país mantém o frio intenso nesses locais e ainda se agrava em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As condições para geada continuam amplas e as temperaturas podem ficar até mais baixas do que as já registradas nesta semana, mas de forma pontual.

A partir de segunda-feira, todo o centro-sul do país deixa de sentir a sensação de frio. O Rio De Janeiro volta a registrar 27°C, São Paulo a alcançar os 24°C e a previsão é de temperaturas agradáveis na região Sul, levando em consideração a época do ano.

Durante a próxima semana e até o fim do mês de maio, os dias seguem o padrão normal dentro da climatologia. A massa de ar seco atuando no centro-sul do Brasil, os índices de umidade do ar tendem a cair, volta a chover sobre o Rio Grande do Sul ao longo da semana e os dias terão grande amplitude térmica, ou seja, manhãs e noites frias, mas com tardes quentes.

No entanto, há um alerta do Climatempo de que em meados junho o país pode voltar a viver uma nova de frio intenso como a observada nos últimos dias.

Confira a previsão para os próximos dias em quatro capitais:

Sábado:

Rio de Janeiro - de 14°C a 24°C

São Paulo - de 8°C a 21°C

Belo Horizonte - de 9°C a 22°C

Distrito Federal - de 8°C a 24°C





Domingo:

Rio de Janeiro - de 14°C e 26°C

São Paulo - de 10°C e 23°C

Belo Horizonte - de 10°C e 22°C

Distrito Federal - de 9°C a 24°C

