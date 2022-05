Reprodução: Flickr - 12/05/2022 Geada no Brasil

A onda de frio que afeta algumas regiões do país deve perder força neste fim de semana. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue com ao menos três alertas para fenômenos: geada, baixa umidade e chuvas intensas.

As intempéries do clima marcaram a semana, com temperaturas mínimas que caíram a níveis históricos.

Informações divulgadas pelo Inmet nesta sexta-feira (20), mostram que estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o extremo sul de Minas Gerais ainda registrarão geadas.

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o norte da Bahia terão chuvas intensas.

As pancadas também atingirão o Amapá e o Pará, incluindo a capital, Belém, onde o alerta é laranja, ou seja, o segundo mais alto.

Lá, a chuva varia entre 30 e 60 milímetros. Os ventos serão intensos e podem alcançar 100 quilômetros por hora.

“Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, frisa o alerta.

Além disso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e o norte de Minas Gerais estão com alerta para baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 20% e 30% ao longo do dia.

