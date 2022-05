MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Prefeitura de SP vai ampliar rede de assistência a moradores de rua por conta da onda de frio

O prefeito Ricardo Nunes visitou, no início da noite desta quinta-feira (19), os pontos da cidade onde estão sendo realizadas as atividades da Operação Baixas Temperaturas. A ação promovida pela Prefeitura conta com dez tendas, instaladas nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e central e envolve centenas de pessoas, tanto da Administração Municipal como da sociedade civil. Nesse processo, da prefeitura e da sociedade civil. Entre as 18h de quarta-feira (18) e a 0h desta quinta-feira (19) foram realizados, 2.244 atendimentos nas tendas da Operação Baixas Temperaturas. A unidade instalada na Sé, no Centro, foi a que recebeu maior demanda, com 1.048 atendimentos.

Nas tendas, as equipes da Smads são as primeiras a receber os moradores em situação de rua, dando-lhes orientações necessárias e ofertando cobertores. Caso a pessoa tenha interesse em acolhimento, receberá transporte de ida e volta para ser abrigado nos sete Centros Esportivos da capital que, neste momento, dispõem de espaços organizados para este fim. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a aceitação para o acolhimento é o maior desafio da Prefeitura nessa ação: “Estamos com ociosidade e adicionamos mais 1.100 vagas. O nosso maior trabalho é conscientizar as pessoas da importância da ida aos centros de acolhimento. A gente disponibiliza até vans para levarem os interessados, mas é um grande desafio para a gente”, disse o prefeito.

Na segunda noite de atendimentos das tendas, a Smads distribuiu mais de 3 mil itens em todos os pontos, sendo 1.458 cobertores e 5.506 ofertas de alimentação (sopas, bebidas quentes). Também foram aplicadas 138 doses de vacinas. Além disso, 58 pessoas foram encaminhadas para centros de acolhida. Nas 10 tendas, para todas as noites e madrugadas são contratados 6 mil sopas, 3 mil chás, 3 mil chocolates quentes e 3 mil garrafas de águas.

Baixas Temperaturas

A Operação Baixas Temperaturas (OBT) é uma atividade intersecretarial, com participação da Smads, Saúde (SMS), Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), Segurança Urbana (SMSURB), Mobilidade e Trânsito (SMT), Subprefeituras (SMSUB) e Inovação e Tecnologia (SMIT). O objetivo do plano é zelar pela segurança e bem-estar da população em situação de rua, promovendo o acolhimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias nos dias mais frios do ano.

Além das notificações sobre pessoas em condições de rua recebidas pelo Serviço 156, as equipes de socioeducadores do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) fazem as abordagens diárias ao longo do dia – inclusive, em pontos estratégicos da cidade - ofertando acolhimento e outros serviços da rede socioassistencial. Neste ano, a busca ativa será realizada durante o período de OBT.

Vacinas

Os profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio das equipes do Consultório na Rua, atuam em conjunto com as equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Smdhc). Essas equipes foram ampliadas para realizar atendimentos noturnos, no período das 19h às 7h.

Os profissionais que compõem as equipes do Consultório na Rua são enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Para o trabalho, foi ampliada a capacidade de ambulâncias e cada tenda contará com serviço de remoção, que se somará às do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no atendimento à população de rua.

Além da assistência, as equipes do Samu também realizam treinamentos para auxiliar na remoção/manejo de pacientes que estejam em situação de hipotermia. O Consultório na Rua realiza a vacinação contra a Covid-19 e a gripe nas tendas de atendimento até as 22h.

A SMS intensificou a vacinação contra gripe na população em situação no período de baixas temperaturas e reforçou a busca ativa nesta população para completar ou iniciar o ciclo vacinal contra Covid-19. Desde o último sábado (14), foram aplicadas cerca de 2,5 doses de vacina contra influenza e 278 contra a Covid-19 neste público.

Ao todo, desde o início da imunização, foram aplicadas mais de 60 mil doses contra a Covid-19 nas pessoas em situação de rua. Ao todo, 26 equipes do Consultório na Rua estão envolvidas na busca ativa da população para imunização. A vacinação também está disponível nas 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), três Centros de Saúde Escola, nos drive-thrus e nos postos volantes estruturados pelas UBSs.

Além da vacinação, a SMS, por meio das equipes da Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), promovem ações específicas de desratização e controle de zoonoses nas dez praças onde estão situadas as tendas.

Após o atendimento feito pelas equipes de Saúde, os atendidos são recepcionados pelas equipes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que oferece a todos sopas, bebidas quentes e os kits inverno, que contêm luvas, gorro e meias.

GCM e Defesa Civil

A Coordenação Municipal de Defesa Civil – COMDEC realiza a abordagem das pessoas em situação de rua durante o período noturno, ofertando abrigo e encaminhando-as aos Centros de Acolhimento da Prefeitura, caso elas desejem, além de distribuir cobertores àquelas que preferirem permanecer nos locais onde foram abordadas. A Guarda Civil Metropolitana conta com todo o efetivo operacional, além da Inspetoria de Operações Especiais – IOPE e das Inspetorias de Defesa Ambiental – IDAM (Anhanguera, Cantareira, Carmo e Capivari-Monos). Os agentes da GCM distribuem cobertores à população em situação de vulnerabilidade e comunidades indígenas também serão atendidas pela Guarda Ambiental.

Centros de acolhida

Alguns dos 46 Centros Esportivos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Seme) foram requisitados pela Prefeitura para a Operação Baixas Temperaturas. Entre eles Santana; Mooca; Lapa; Santo Amaro; Vila Independência; Tietê; Juscelino Kubitschek e Barra Funda.

Endereços das tendas

ZONA LESTE

Guaianases - Praça Presidente Getúlio Vargas

Itaquera - Rua Gilberto Gomes da Mota (ao lado da Escola de Samba Leandro de Itaquera)

ZONA NORTE

Santana - Praça Heróis da FEB

Vila Maria - Praça Novo Mundo



ZONA SUL

Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto

Capela do Socorro - Praça Escolar



ZONA OESTE

Lapa - Praça Miguel Dell’Erba



CENTRO

Sé - Praça da Sé

Santa Cecília - Praça Marechal Deodoro

Brás – Praça Padre Bento

