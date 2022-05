Wilson Dias/Agência Brasil - 17.03.2022 Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, definiu as responsáveis pelas Secretarias de Direitos Humanos, Gestão e o secretário executivo da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento. A ex-vereadora Soninha Francine assumirá Direitos Humanos, a advogada Marcela Arruda a pasta de Gestão e Carlos Fernandes será o secretário executivo de Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado (30/04). Soninha Francine, que assume a pasta de Direitos Humanos, tem histórico de forte atuação na área. Em dois mandatos como vereadora, foi presidente da Comissão da Criança e Adolescente, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e se destacou como relatora das CPIs da Violência Contra a Mulher e do Trabalho Análogo a Escravidão, além de integrar a CPI do Migrante.

Marcela Arruda, a nova secretária municipal de Gestão, é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV, graduada em direito pela Universidade Braz Cubas com especializações em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista e em Direito Constitucional pela Escola Superior de Advocacia da OAB-SP.

Marcela iniciou carreira profissional com projetos relacionados ao fortalecimento de políticas públicas e é sócia do escritório Rubens Naves Santos Jr. Advogados, atuando na advocacia há 14 anos com temas do direito administrativo, compliance e eleitoral.

É integrante do Conselho Deliberativo da Associação Transparência Brasil, do Conselho e do Comitê de Administração e Ética do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados (CESA), dos quais será licenciada para o exercício da função pública.

A Secretaria Municipal de Gestão (SEGES) tem como finalidade formular e gerir as políticas de temas comuns a todas as 26 Secretarias, 32 Subprefeituras e demais órgãos da Prefeitura de São Paulo, entre os quais, gestão de pessoas, saúde do servidor, gestão documental e do patrimônio, desenvolvimento institucional, suprimentos e serviços, parceria com o terceiro setor e negociação com entidades sindicais representantes dos servidores públicos.

Carlos Eduardo Batista Fernandes já exerceu cargos como Subprefeito da Lapa, Secretário Adjunto de Gestão Pública no Governo do Estado de São Paulo, Secretário Executivo de Abastecimento e Agricultura da Secretaria Municipal de Subprefeituras, Secretário Executivo da Secretaria Executiva de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável e Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Em maio de 2022, retornou ao cargo de Secretário Executivo, na Secretaria Executiva de Abastecimento – SEABAST.

