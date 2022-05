Reprodução Após EUA, Senado brasileiro terá Sessão Especial para discutir OVNIs

Após o Congresso americano realizar uma audiência pública sobre objetos voadores não identificados (OVNIs), o Senado brasileiro terá no próximo dia 24 de junho um evento sobre o mesmo tema. Trata-se de uma Sessão Especial requerida pelo senador Eduardo Girão (PODEMOS - CE). O evento acontecerá nos 75 anos do Dia Mundial da Ufologia e contará com convidados especialistas no assunto.

No documento, Girão cita o relatório divulgado ano passado pelo Pentágono acerca do tema e que culminou na audiência pública sobre OVNIs desta semana.

O requerimento de Girão foi aprovado no dia 16 de março. Entre os autores do documento consta ainda os nomes os senadores Eliziane Gama (Cidadania - MA), Alessandro Vieira (Cidadania - SE), Izalci Lucas (PSDB - DF), Jorge Kajuru (Podemos - GO), Marcos do Val (Podemos - ES), Paulo Rocha (PT - PA), Reguffe (Podemos - DF).

No fim de semana seguinte à aprovação do requerimento, Girão esteve presente no XXV Congresso Brasileiro de Ufologia, que ocorreu entre os dias 18 e 20 de março, em Curitiba.

Não é a primeira vez que o nome do senador se vê associado ao tema dos seres extraterrestres. Eduardo Girão foi um dos produtores do filme 'Área Q', de 2012, que conta com o ator americano Isaiah Washington, de Greys Anatomy, no elenco. Em entrevista à Federação Espírita Catarinense, em 2012, Girão classificou o filme como um ficção científica com base de valores de mensagem cristã.

O filme mostra o drama de um americano que tem o filho desaparecido e suspeita que ele tenha sido abduzido por ET's. De acordo com a sinopse da obra, essa busca leva o americano ao Ceará. Ele busca por seu filho em um lugar conhecido como Área Q, onde estranhos casos envolvendo OVNI's acontecem.

