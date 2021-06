Reprodução Vídeo liberado pelo Pentágono mostra objeto voador não identificado

Um relatório divulgado nesta sexta-feira (25), aponta que o governo dos Estados Unidos ainda não têm resposta para os mais de 140 relatos sobre objetos voadores não identificados (OVNIs) . Autoridades norte-americanas dão importância ao assunto como algo sensível à segurança do país. Um dos temores é que os objetos sejam de alguma nação que rivalize militarmente com os EUA, como China e Rússia. As investigações não apresentam nenhuma prova disso.

Dezoito desses cento e quarenta casos são relatados com "p adrões incomuns de movimento ou de característica de voo" . O que pode significar, por exemplo, objetos que apareceram voando sem nenhum tipo de propulsão ou com velocidade acima das capacidades tecnológicas encontradas atualmente.

Segundo o relatório, não há provas de que haja atividade extraterrestre , mas, sim, fenômenos sem explicação que merecem novas apurações.



De acordo com informações do G1, as autoridades americanas explicam, no relatório, que há 5 possíveis explicações para fenômenos relacionados a óvnis. Segundo o texto, quando as respostas para os casos relatados forem encontradas, elas cairão em dessas categorias:



Objetos dispersos no ar — podem ser pássaros, balões ou mesmo sacos plásticos que enganam radares Fenômenos atmosféricos naturais — cristais de gelo, vapor ou até flutuações térmicas que acabam captados por equipamentos infravermelhos Tecnologias em desenvolvimento — inclui sistemas ainda confidenciais desenvolvidos pelo governo ou por empresas americanas Sistemas estrangeiros adversários — tecnologias desenvolvidas em países como Rússia e China, citados nominalmente pelo relatório dos EUA

Outros — segundo o governo americano, alguns fenômenos relacionados a óvnis necessitam de novos conhecimentos científicos para serem analisados, com novas tecnologias. Por isso, não se enquadrariam nas demais categorias, neste momento