Divulgação/Lula Lula e Janja se casam em São Paulo





O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Rosângela Silva, mais conhecida como Janja , que acontece na noite desta quarta-feira (18) na Zona Sul de São Paulo, está contando com a presença de diversos políticos.

Petistas históricos, como o ex-ministro Zé Dirceu e Eduardo Suplicy, e nomes da cúpula da campanha de Lula, como o coordenador José Guimarães, ficaram de fora da lista de convidados.

Em contraponto, constam na lista de convidados nomes como Fernando Haddad (PT), Marcelo Freixo (PSB), Geraldo Alckmin (PSB), Gleisi Hoffman (PT) e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Na festa, que ocorre no espaço Contemporâneo 8076, os convidados foram orientados a não levarem os celulares. Na entrada do evento os aparelhos foram "confiscados" pela organização. As pessoas já começaram a chegar no evento.

Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, chegou à festa fazendo o tradicional "L" com a mão, em alusão ao ex-presidente da República.

Maria Isabel Oliveira / Agência O Globo Marcelo Freixo chegando ao casamento de Lula e Janja

Outro que foi flagrado na chegada ao casamento foi Geraldo Alckmin (PSB), ex-governador do estado de São Paulo e atual vice da chapa de Lula na corrida eleitoral deste ano.

Maria Isabel Oliveira / Agência O Globo Alckmin chegando no casamento de Lula e Janja

Gleisi Hoffman, deputada federal pelo estado do Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), é outra personalidade presente no evento.

Reprodução Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT

O advogado e pré-candidato a deputado federal Augusto Botelho (PSB), também está presente no evento. Ele está acompanhado da sua esposa, Ana Claudia.

































Jaques Wagner (PT-BA), ex-governador da Bahia, postou nas suas redes sociais que estava a caminho do casamento, e usou a legenda "Indo ali casar os amigos. Viva o amor!".





anja e Lula começaram o relacionamento no final de 2017, mas só o tornaram público em 2019, quando o petista ainda estava preso em Curitiba. A socióloga foi uma das pessoas mais presentes na vigília em frente à Polícia Federal quando Lula estava preso.





O casal deverá passar a lua de mel em São Paulo, sem viajar, porém também sem local divulgado, e a agenda externa deverá retomar na semana que vem, com viagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Perfil de Janja

A socióloga Rosangela da Silva, conhecida como Janja, tem 55 anos. Discreta, ela não é uma figura pública nas redes sociais. Janja tem um perfil do Instagram fechado e somente 763 seguidores. Ela é militante do PT desde 1983 e se formou na Universidade Federal do Paraná, entre 1990 e 1994, especializando-se em História e Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável.

Ela já trabalhou na usina de Itaipu Binacional e passou pela Eletrobrás, no Rio de Janeiro, entre 2012 e 2016. Na Itaipu, atuou como coordenadora de programa e assistente da direção-geral e se aposentou em 2020. Nos bastidores, Janja é tida como uma figura de influência sobre Lula e vista com bons olhos por interlocutores do petista.

