Jackson Argolo/Prefeitura Municipal de Guarulhos - 12.05.2022 Caminhão de coleta seletiva em Guarulhos

Desde segunda-feira (9) todos os bairros de Guarulhos passaram a contar com o serviço semanal de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis, como garrafas PET e demais embalagens plásticas, potes de vidro, isopor, metal e papelão. Os itens devem estar limpos e dispostos em frente à residência, em sacos ou caixas, sem atrapalhar os pedestres, conforme a agenda de passagem dos caminhões. Óleo de cozinha usado também será recolhido, desde que esteja em recipiente fechado.

Os bairros agora incluídos no roteiro serão atendidos no período noturno, das 18h à meia-noite, de segunda-feira a sábado. As regiões beneficiadas desde a implantação do serviço, em novembro do ano passado, continuam a ser atendidas durante o dia, das 8h às 16h, também de segunda a sábado. O material recolhido pela coleta seletiva é encaminhado às seis cooperativas de catadores da cidade, que empregam 150 pessoas.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, pasta responsável pela limpeza urbana, no último mês de março, quando 50% da cidade contava com coleta seletiva, foram recolhidas 320 toneladas de materiais recicláveis. “A implantação da coleta seletiva em todos os bairros de Guarulhos é mais um compromisso do nosso plano de governo que se torna realidade e nos coloca entre as poucos cidades do país totalmente contempladas pelo serviço. A adesão da população está aumentando e a quantidade de material recolhido já é bastante significativa”, afirmou o prefeito Guti.

Ajudar a preservar os recursos naturais e a diminuir a geração de lixo são deveres de todos nós, conforme explica Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos. “Cada garrafa ou latinha reciclada, por exemplo, significa economia de recursos naturais finitos e sem os quais não pode haver vida. Estamos nessa luta para ampliar o volume de materiais reciclados em nosso município atuando em diversas frentes, desde a circulação de carro de som pelas ruas, passando por cursos presenciais e online, até trabalhos em escolas para que crianças e jovens compreendam a importância da reciclagem e levem essa consciência às suas famílias”, afirmou o gestor.

Coleta Seletiva – agenda

Segunda-feira

Diurno: Vila Carmela, Jardim Maria Dirce, Jardim Presidente Dutra (parcial), Jardim Pinhal, Jardim Leila, Jardim Toscana, Jardim Rossi, Jardim Cocaia, Vila Maricy, Jardim Testai, Jardim da Mamãe, Jardim Santa Clara, Jardim dos Pinheiros (parcial), Picanço I, Jardim São João.

Noturno: Jardim Bananal, Jardim Fortaleza, Morro Grande, Capelinha.

Terça-feira

Diurno: Jardim Bom Clima, Vila Fátima, Macedo, Jardim Santa Francisca, Parque Alvorada, Vila Paraíso, Cidade Parque Brasília, Jardim Silvestre, Jardim Rodolfo, Parque das Nações, Parque Jurema (parcial), Cumbica e Taboão I.

Noturno: Lavras, Jardim São João e Tanque Grande.

Quarta-feira

Diurno: Inocoop, Parque Flamengo, Parque Continental IV, Conjunto Residencial Haroldo Veloso, Cidade Seródio, Jardim Testai, Jardim Santa Cecília, Jardim Iporanga, Vila Rio de Janeiro, Jardim Cristin Alice, Vila Grêmio, Jardim Diogo, Portal dos Gramados, Vale dos Machados, Vila Itapoã (parcial), Jardim Gracinda (parcial), Picanço (parcial), Jardim Baruchi (parcial), Taboão II.

Noturno: Água Chata, Centro, Pimentas / Vila Any.

Quinta-feira

Diurno: Jardim Bela Vista, Jardim Monte Carmelo, Vila Barros, Jardim Ansalca, Jardim Guilhermino, Jardim Santa Maria, Jardim Angélica, Jardim Monte Alegre, Parque São Miguel (parcial), Jardim Carvalho, Parque Jurema (parcial), Parque Stella, Picanço II.

Noturno: Cabuçu, Invernada, Ponte Grande, Porto da Igreja, Várzea do Palácio.

Sexta-feira

Diurno: Jardim Presidente Dutra, Parque Cecap, Jardim Maia, Cidade Maia, Residencial Mazzei, Bonsucesso.

Noturno: Cidade Aracília, Cabuçu de Cima, Sadokim, Água Azul, Bonsucesso, Mato das Cobras.

Sábado

Diurno: Jardim Palmira, Parque Continental I, Parque Continental II, Parque Continental III, Água Chata (parte), Jardim Nova Cidade, Jardim Ferrão, Jardim Vila Galvão e Torres Tibagy.

Noturno: Gopoúva, Jardim Tranquilidade, Vila Augusta, Itapegica.

