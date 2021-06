Prefeitura de Guarulhos Município de Guarulhos (SP)

A decisão do Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado de dar aval para que municípios tenham suas loterias próprias ainda é encarada com timidez pelos prefeitos, embora haja sinais de avanços. O município de Guarulhos, na grande São Paulo, aprovou lei e será o primeiro a ter sua loteria. A modalidade ainda não definida.

Em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores já analisa um projeto de lei similar. Se, por um lado, as loterias – ainda precisam de regulamentação – podem ser um reforço de caixa imediato para o caixa das prefeituras, o cenário gerou preocupação nas casas lotéricas. O assunto vai render, garante o especialista em jogos Magnho José, presidente do Instituto Jogo Legal.