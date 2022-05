Ailton de Freitas/Agência O Globo - 12.05.2022 Exercício militar na base de Formosa, em 2018

Um foguete lançado da base do Exército em Formosa (GO), no Entorno de Brasília, se desviou de sua rota e caiu numa plantação próxima na quarta-feira. Segundo o Exército, o fato ocorreu durante um exercício militar do Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos. Informou também que já está trabalhando nas investigações.

"Após o incidente, a equipe de instrutores e monitores, acompanhados da equipe médica do exercício, compareceu ao local do impacto, onde constatou não haver vítimas ou danos materiais. O exercício foi planejado para ocorrer dentro dos limites do Campo de Instrução de Formosa (CIF), tendo sido adotadas todas as medidas de segurança", diz trecho da nota do Comando Militar do Planalto.

Na quarta, em discurso na Câmara, o deputado José Nelton (PP-GO) disse que convidaria o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, para dar as devidas explicações ao Congresso.

"Foi lançado e mudou o trajeto dele, caindo perto da cidade, numa plantação de soja. Isso é muito grave. Diante deste grave incidente, eu estarei convidando o ministro da Defesa, convidando também o general do Exército, o comandante do Exército brasileiro e o comandante do Forte de Santa Bárbara para comparecer no plenário ou na comissão para dar as devidas explicações para este Congresso Nacional. Como pode um míssil ser lançado e ser desviado? Caiu em uma plantação de soja bem ao lado da cidade de Formosa" disse o deputado na quarta.

