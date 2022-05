Divulgação/Corpo de Bombeiros Avião que transportava 16 pessoas caiu em Boituva (SP)

O avião que caiu na zona rural de Boituva, em São Paulo , colidiu com uma torre de alta tensão antes de atingir o chão, segundo as autoridades. Duas pessoas morreram no acidente da aeronave, que levava 16 pessoas, segundo a prefeitura de Boituva.

De acordo com a Prefeitura de Boituva, a aeronave decolou do Centro Nacional de Paraquedismo. Em meio ao voo, após a aeronave sofrer uma pane elétrica, o piloto tentou realizar um pouso de emergência em uma estrada da zona rural do município. O avião acabou por bater em um barranco e colidiu com um cabo de alta tensão, o que fez com que caísse. A informação da colisão com a torre de alta tensão foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A Força Aérea Brasileira disse em nota que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) irá investigar as causas do acidente.

Segundo o Hospital Municipal São Luiz, sete pessoas foram atendidas em estado grave. Equipes da Polícia Militar e da prefeitura de Boituva auxiliam nas operações de resgate.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo disse ainda ter detectado vazamento de combustível no local, que foi isolado. Ainda de acordo com as autoridades, a causa do acidente, que aconteceu por volta de 12h40 ainda é desconhecida.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.