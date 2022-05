Reprodução/Commons - 25.04.2022 Passageiro sem experiência em aviação faz pouso, nos EUA

O passageiro de um jato particular sem qualquer conhecimento ou experiência em aviação, realizou o pouso da aeronave, no Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Flórida, após o piloto ter passado mal, na última terça-feira (10). Depois que o monomotor do modelo Cessna 208 pousou com segurança, o piloto foi levado a um hospital.

Um áudio obtido pela "CNN" americana registrou momento em que o passageiro relata ao controle de tráfego aéreo que estava "em uma situação séria".

"Meu piloto ficou inconsciente e não tenho ideia de como pilotar avião", disse o homem.

Uma voz então questiona qual é a posição dele, e o passageiro reforça "não ter ideia".

"Posso ver a costa da Flórida à minha frente. E não tenho ideia."

O controlador de tráfego aéreo explicou ao passageiro o passo a passo para fazer um pouso seguro, como a instrução de "empurrar os controles para a frente e descer a uma velocidade muito lenta".

A Administração Federal de Aviação abriu uma investigação sobre o episódio.

