Reprodução/TV Globo Repórter Gabriel Luiz foi esfaqueado em Brasília

O jornalista Gabriel Luiz, que levou dez facadas durante um assalto no Distrito Federal, recebeu alta nesta sexta-feira (6). Em vídeo publicado nas rede sociais, ele anunciou a saída do hospital: "Que vitória!".

Tô de alta! Que vitória! pic.twitter.com/p0fPUTL4te — Gabriel Luiz (@pseudogabs) May 6, 2022

Hoje, Gabriel completou 22 dias internado. Após o assalto, o repórter precisou ficar internado na UTI e passou por várias cirurgias, mas deixou a ala hospitalar no dia 19 de abril.

Ele foi esfaqueado no pescoço, no tórax e em uma das pernas. Os acusados pelo crime, José Felipe Leite Tunholi, 19 anos, e um adolescente, de 17, surpreenderam a vítima quando ela chegava em casa, em 14 de abril.

No dia 27 de abril, a Justiça tornou José Felipe réu, após o jovem ter confessado ter esfaqueado Gabriel Luiz durante o assalto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.