Reprodução Matheus dos Santos Machado, o Coroa, no momento da prisão

A polícia prendeu o segundo suspeito de participação na morte da menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos . O crime aconteceu na noite de domingo, no bairro Balneário, em Angra dos Reis, na Costa Verde. De acordo com os policiais, Matheus dos Santos Machado, de 20 anos, conhecido como Coroa, teria sido o autor dos disparos. Ele estava escondido na casa do pai no bairro Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com o delegado da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, os agentes contaram com a ajuda da Polícia Federal. Os policiais foram até São Gonçalo conferir a informação de que o suspeito estaria escondido lá, para cumprimento da prisão temporária.

Na noite de terça-feira, a polícia já havia prendido um primeiro suspeito de participação no caso . Identificado pelos policiais como Felype da Silva Ribeiro, de 18 anos, o rapaz foi salvo pelos investigadores quando seria assassinado por criminosos que não aceitaram o crime. Felype vai responder por associação ao tráfico de droga e suspeito de participação no assassinato da criança.

De acordo com a 166ª DP Felype teria ajudado Matheus a tentar executar um homem que era viciado e estaria devendo pagamento a uma boca de fumo na cidade. No entanto, o homem marcado para morrer teria conseguido fugir e Karina foi atingida no pescoço, morrendo na hora.

Segundo a polícia, Felype havia sido capturado por criminosos e estaria sendo conduzido para o alto do morro do Beco do Chocolate, no Morro da Glória, que fica no bairro Volta Fria, onde seria executado após o tribunal do tráfico. Ele seria assassinado por três traficantes da mesma facção que estariam "descontentes com a repercussão da morte da menina", disse o delegado de Angra dos Reis, Vilson de Almeida Silva.

Junto com o suspeito, outros três homens o escoltavam. Após verem os policiais, os homens fugiram e Felype foi capturado. Ele estava com as mãos amarradas. Ao ser preso em São Gonçalo, o segundo suspeito negou que tenha dado o tiro que atingiu a menina e também disse estar sendo ameaçado de morte.

"Praticamente em dois dias demos uma resposta rápida a esse evento trágico em Angra dos Reis, a morte da menina Karina, de 9 anos. Em dois dias nós investigamos, representamos pela prisão temporária e com a agilidade do Ministério Público e do Poder Judiciário conseguimos o mandado de prisão e em conjunto com a Polícia Federal fomos cumprir esse mandado de prisão lá em Colubandê, São Gonçalo, onde o vulgo Coroa estava escondido na casa do pai."

A menina morreu após ser baleada na noite de domingo (1°). Karina foi atingida na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro Balneário, por volta das 23h. Segundo registro da Polícia Civil, a garota morreu na rua após ser atingida por um tiro no pescoço. O quartel do Corpo de Bombeiros em Angra foi acionado às 22h54 para atendimento. Ela não resistiu e morreu ainda na via.

Segundo a Polícia Militar, os pais da menina disseram que estavam em uma atividade de lazer, na esquina da rua, quando um homem passou correndo e atirando. Karina foi atingida e encontrada caída no chão já sem vida. O local do crime foi periciado e, em seguida, o corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade. De acordo com a PM, no momento do assassinato, nenhuma operação ou guerra de facções estavam acontecendo no local.

