Reprodução/Creative Commons Após menina ser baleada, bombeiros foram chamados, mas encontraram a criança morta

Uma menina de 9 anos morreu após ser baleada na noite deste domingo (1°), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A criança foi atingida na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro Balneário, por volta das 23h.

Segundo registro da Polícia Civil, a menina morreu na rua após ser atingida por um tiro no pescoço . O quartel do Corpo de Bombeiros em Angra foi acionado às 22h54 para atendimento. Ela não resistiu e morreu ainda na via. O inquérito policial foi instaurado e a perícia realizada.

De acordo com informações preliminares, os disparos foram provocados por traficantes da localidade da Glória I, na região, e por fatalidade atingiu a menina. O caso é acompanhado pela 166ª DP (Angra dos Reis).

Nas redes sociais, em um vídeo é possível ver a movimentação de pessoas, ao que parece, em torno da menina, que está caída no chão. É possível ouvir uma mulher chorando. Uma publicação aponta que os disparos aconteceram após um desentendimento. Houve correria e tiros.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.