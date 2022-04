Reprodução 30/04/2022 Avião da Gol ficou danificado após se chocar com outra aeronave em Viracopos

Dois aviões bateram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na noite de sexta-feira (29). Segundo nota da Gol Linhas Aéreas, o avião, que havia saído do Rio de Janeiro, atingiu acidentalmente a cauda da aeronave da Azul com a ponta da asa.

Não houve feridos no incidente e as duas aeronaves foram encaminhadas para manutenção. Os passageiros desembarcaram em segurança do Boeing 737-800.

A Azul Linhas Aéreas informou que a aeronave da Gol atingiu a "parte traseira da fuselagem" durante o procedimento de taxiamento. A aeronave da companhia estava vazia.

As causas do incidente serão investigadas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.