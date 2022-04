Fernando Frazão/Agência Brasil - 02/04/2022 Rio tem previsão de chuva forte a moderada neste sábado (30)

O sábado amanheceu em estágio de atenção no Rio, decretado pelo Centro de Operações da prefeitura. Segundo o Alerta Rio, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano, a previsão para esta manhã é de chuva forte a moderada, passsando para fraca a moderada até a noite, quando começa o Desfile das Campeãs na Sapucaí. A precipitação deve cesssar de madrugada.

Bairros das Zonas Oeste amanheceram alagados. Em Campo Grande, passageiros ficaram ilhados dentro dos ônibus: a água acumulada era tanta que encobria os pneus dos veículos quase por completo. Em Rocha Miranda, na Zona Norte, carros e pedestres também encaram pistas e calçadas inundadas desde cedo.

Os ventos estarão de fracos a moderados (até 51,9 km/h). A temperatura máxima prevista é de 27 graus, e a mínima, de 19. O sol deve voltar neste domingo, com máxima prevista de 30 graus e mínima de 18. Não há previsão de chuva para o primeiro dia de maio.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.