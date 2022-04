Reprodução 30/04/2022 Tremor de terra é registrado na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais

Um tremor de terra foi registrado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, na noite desta sexta-feira. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília(UnB), um dos principais laboratórios especializados no tema do país, registrou o tremor de magnitude 3, por volta das 21h53. Nas redes sociais, moradores relataram sentir os tremores em casas e prédios entre as 21h30 e 22h30 (horário de Brasília) e afirmaram que um barulho foi ouvido no momento.

"Moro no bairro Mata Grande em Sete Lagoas, próximo ao Parque de Exposição, aqui a sensação foi a de uma casa desabando na vizinhança! O chão tremeu após um forte estrondo. Vários vizinhos foram para a porta de casa ver o que havia acontecido!", escreveu outro internauta no Instagram.

Não há informações sobre feridos ou danos estruturais. Essa não é a primeira vez que a cidade sente a terra tremer. De acordo com o jornal ‘Estado de Minas’, em maio de 2020 um terremoto semelhante foi sentido também nos municípios de Prudente de Morais e Santana do Pirapama.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.