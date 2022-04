Rovena Rosa/Agência Brasil - 10.03.2022 Ponto de ônibus na Avenida Paulista após liberação do uso da máscara em ambientes abertos.

A SPTrans informa que a plataforma de atendimento on-line do Bilhete Único disponível nesse link passará por manutenção durante este fim de semana, entre 0h01 de sábado, 30 de abril, e 23h59 de domingo, 1º de maio. O motivo é a migração do sistema para um novo servidor, de forma a torná-lo mais ágil e melhorar o atendimento aos passageiros do transporte público.

Durante o período de manutenção, os serviços do Bilhete Único Pessoa com Deficiência, Comum, Corporativo, Turista, Estudante, Professor, Gestante, Idoso e Obeso como solicitação de 1ª e 2ª via, renovação, envio de documentação, envio de justificativa de bilhete cancelado, acompanhamento de solicitação, agendamentos, solicitação de gratuidade, entre outros, estarão suspensos. Para solicitação de bloqueio do cartão por perda ou roubo, o serviço pode ser solicitado via Central 156.

O agendamento on-line para os postos de atendimento dentro das subprefeituras também ficará indisponível neste período. Apenas os postos ‘Descomplica’ (Butantã, Capela do Socorro, Jabaquara, Santana Tucuruvi, São Mateus, São Miguel e Vila Maria) estão com disponibilidade de agendamento durante a manutenção, pelo site .

É importante ressaltar que os serviços de recarga e compra de créditos não fazem parte desta plataforma que ficará off-line, ou seja, estão funcionando normalmente durante o fim de semana.

