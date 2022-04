Reprodução Simulação da chuva de meteoros feita pelo EXOSS

Os brasileiros poderão assistir a uma chuva de meteoros entre a noite de hoje (22) e a madrugada deste sábado (23). Segundo o Observatório Nacional (ON), o fenômeno, batizado de Lyrids (ou Líridas), terá seu pico de atividades nessa data.

Em condições ideiais de visualização, os estimam que será possível avistar até 18 meteoros por hora a partir da 1h da madrugada.

Segundo Marcelo de Cicco, coordenador do EXOSS, projeto brasileiro de pesquisas de meteoros, a luminosidade de 67% da lua pode atrapalhar quem tentar avistar o fênomeno.

A expectativa é que ele esteja visível em todo o país - as regiões Norte e Nordeste, no entanto, serão as mais privilegiadas. Para tentar avistá-lo, é necessário estar em um local de baixa poluição luminosa e olhar na direção norte.

Para facilitar a orientação, o ON ensina: direcione o braço direito para onde o sol nasce (leste), e o braço esquerdo para onde o sol se põe (oeste). Assim, ficará de frente para o norte.

A chuva de meteoros é chamada Lyrids ou Líridas por estar localizada na direção da constalação de Lyra.

