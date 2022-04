Agência Brasil Desfile de escola de samba no Carnaval de São Paulo

Diferentemente do feriado de Páscoa, o clima ficará mais agradável nas áreas do centro-sul do Brasil. A previsão é de pancadas de chuva pontos isolados e sem a presença da frente fria. Em relação às Regiões Norte e Nordeste, a tendência é que o tempo continue instável e com chuva forte.

Além do feriado de Tiradentes, os desfiles de carnaval também ocorrerão nos próximos dias em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Previsão regional

Segundo o Climatempo, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão as temperaturas mais altas no fim da semana, principalmente a tarde e previsão de pouca chuva. As noites serão frescas, como de costume no outono.

Já a região Sul terá o tempo instável nos próximos dias por da circulação de ventos nos níveis mais altos da atmosfera. Portanto, o clima será favorável a chuva, mas também haverá a presença do sol, que deixa as temperaturas mais altas. Ademais, não há previsão para frio intenso e nem há chance para geada.

Na região Centro-Oeste a previsão é de pouca chuva e temperaturas elevadas até domingo (24). O predomínio é de sol e esquenta durante as tardes.

No Norte deve chover de forma mais intensa entre quinta e sexta, principalmente entre Roraima, Amapá e áreas entre o Pará e o Amazonas. As chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de ventos e trovoadas, mas amenizam no início da próxima semana.

No Nordeste a chuva diminui, o que é positivo para Salvador, que vem sofrendo com fortes temporais desde o feriado da Páscoa. Ainda chove em praticamente todos os estados, mas com pancadas mais intensas, principalmente na costa norte da Região, segundo o Climatempo.

São Paulo e Rio de Janeiro

No Rio, além do dia 21, foi decretado feriado facultativo na cidade nos dias 20 e 22. O município ainda conta com os desfiles das escolas de samba no fim desta semana.

A previsão é de tempo estável, sem chuva até o fim de semana. Com isso, o feriado de Tiradentes e os desfiles de carnaval serão marcados por tempo firme, com predomínio de sol ao longo dos dias.

Em São Paulo, o tempo segue fresco, como nos últimos dias. As noites e madrugadas seguirão frias, mas as tardes já ficam mais quentes até o fim da semana. A chance de chuva é pequena, poucas áreas devem receber chuva neste período.

Não há previsão de chuva na quinta-feira, mas na noite de sexta-feira e na manhã de sábado, há chance de algumas pancadas de chuva na cidade.

