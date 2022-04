Marcello Casal JrAgência Brasil - 29/04/2020 Mendonça rebate críticas no voto do caso Silveira: "incitou violência"

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, rebateu nesta quinta-feira (21) as críticas recebidas por bolsonaristas e evangélicos sobre o voto a favor da condenação do deputado Daniel Silveira por incitar violência contra ministros da Corte.

“Diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que: [a] como cristão, não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas”, disse o ministro nas redes sociais.

“Como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas. E é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto”, completou Mendonça.

Com o voto de Mendonça nesta quarta-feira (20), a Corte, por dez votos, condenou Silveira a 8 anos de prisão por ameaças e incitação à violência contra os integrantes do Supremo e determinou a perda de mandato parlamentar. Outro indicado por Bolsonaro ao STF, Kassio Nunes Marques foi o único a votar pela absolvição do deputado.

O voto decepcionou o presidente Jair Bolsonaro e irritou evangélicos e aliados do Palácio do Planalto . Segundo interlocutores da Presidência, a expectativa era que o segundo ministro indicado por Bolsonaro à Corte pedisse vista do processo, o que interromperia o julgamento.