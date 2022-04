Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 30/03/2022 Bolsonaro concedeu indulto individual a Daniel Silveira

Parlamentares da oposição reagiram ao indulto individual concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e avaliam as medidas cabíveis, que podem ser desde um novo pedido de impeachment do mandatário até uma ação questionado a graça presidencial no Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar foi condenado, na quarta-feira, a oito anos e nove meses de prisão por ameaças e incitação à violência contra ministros da Corte. O indulto, que foi dado menos de 24 horas após a sentença, funciona como um perdão aos crimes cometidos.

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), afirmou que o perdão concedido por Bolsonaro abre margem para que seja feito um novo pedido de impeachment do presidente. O deputado disse que a bancada está avaliando a medida. Isso porque, como o perdão foi concedido antes do trânsito em julgado do processo contra Silveira, há dúvidas entre a oposição sobre a validade da medida.

“Bolsonaro está cometendo mais um crime para proteger um criminoso. Na minha opinião, cabe mais um pedido de impeachment. O instituto induto não pode ser usado com desvio de função e menos ainda por abuso de autoridade. Portanto não seguiu o rito. Há um desvio da finalidade para proteger um amigo criminoso”, afirmou Lopes.

“Estamos estudando se apresentaremos mais um pedido de impeachment e também uma ação de descumprimento de preceito constitucional no Supremo Tribunal Federal. É inaceitável essa escalada autoritária do Bolsonaro tentando fazer um rompimento institucional.”

O senador Randolfe Rodrigues, líder da oposição no Senado, afirmou que vai entrar com uma ação no Supremo para contestar o indulto individual concedido. Ele afirmou que vai entrar com uma ADPF (arguição de descumprimento de preceito fundamental) no STF contra a medida do presidente. O recurso questiona se a decisão vai de acordo com a Constituição Federal.

"Crimes contra a ordem constitucional não podem ser passíveis deste benefício e iremos ao STF, para derrubar esse desmando por meio uma ADPF!", escreveu Randolfe no Twitter.

Além da pena de prisão, Silveira também perdeu o mandato e os direitos políticos. A condenação, no entanto, não é imediata porque ainda cabe recurso à defesa do deputado federal. Enquanto isso, Silveira continuará em liberdade e no exercício de suas atividades parlamentares.

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, também anunciou que o partido também vai entrar com uma ação contra a medida de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O pedetista afirmou que a medida, a qual chamou de "ato espúrio" deve ser "rechaçado pelos defensores do estado de direito".





"Seu ato espúrio de favorecimento absurdo e imoral a Daniel Silveira, ou qualquer outro tipo de desvio autoritário, serão rechaçados pelos defensores do estado de direito. Amanhã o PDT entrará com medida no STF para anular mais este desatino", escreveu.

Demais parlamentares da oposição avaliam a validade do indulto, por ter sido concedido antes do trânsito em julgado do processo, para ver quais medidas cabíveis poderão ser tomadas.

O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PSD-AM), questionou a validade do perdão presidencial e afirmou que a medida de Bolsonaro serve como cortina de fumaça para ofuscar problemas do governo.

"Bolsonaro sabe que o decreto é absolutamente inconstitucional. Não cabe indulto pra anular processo que não transitou em julgado. Só quer mobilizar os minions e desviar a atenção do que ele é a incapaz de dar respostas: a fome,o desemprego, a inflação e a corrupção no governo dele", escreveu no Twitter.

O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) chamou o perdão de Bolsonaro de uma "afronta ao Poder Judiciário":

“O decreto é uma afronta ao Poder Judiciário. É intolerável que Bolsonaro continue usando o mais alto cargo da Administração pública para atacar as instituições e destruir nossa democracia. Ou o Brasil se une para derrotá-lo em outubro, ou ele destruirá nosso país.”

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) afirmou que a medida do presidente, para beneficiar seu aliado, ameaça às instituições do país:

“Bolsonaro acha que pode tudo enquanto estiver no cargo que ocupa, mas há limites. Esconder os mal feitos da parentalha e dos aliados já estávamos acostumados, infelizmente, e para isso ele emporcalhou as instituições que deram guarida a seus desejos.”

