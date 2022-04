Edilson Rodrigues/Agência Senado Mendonça votou a favor da condenação de Daniel Silveira





Deputados Bolsonaristas criticaram o voto do ministro André Mendonça a favor da c ondenação de Daniel Silveira na noite desta quarta-fera (20). O deputado federal foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia.

Classificado como "terrivelmente evangélico" pelo presidente Jair Bolsonaro, Mendonça recebeu ataques da deputada federal Carla Zambelli, que utilizou as redes sociais para manifestar a indignação do voto do ministro.





"Quem diria que Kassio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto", escreveu em um dos posts publicados no Twitter.

Tofoli falando de Moraes: "entre as grandes virtudes de um homem para compor a corte (STF), é a coragem".



E parabeniza André Mendonça pela autonomia.



Ninguém pressionou o André, eu mesma achei que a justiça se faria sem qualquer pressão. Quem diria? — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 20, 2022

Terrivelmente decepcionante! — Carlos Jordy (@carlosjordy) April 20, 2022

O também deputado federal Carlos Jordy, por sua vez, fez referência à declaração de Bolsonaro usada antes da indicação de Mendonça ao STF para criticar o voto.





