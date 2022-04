Reprodução Mãe matou jovem de 11 anos com socos e chutes





Um crime ocorrido na cidade de Timbó, em Santa Catarina, vem chocando a população. Uma mãe admitiu que matou a própria filha com socos e chutes após ela demorar para voltar da padaria.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na última quarta-feira (13), depois de Tania, mãe de Luna Nathielli Bonett Gonçalves, descobrir que a jovem de 11 anos supostamente mantinha relações sexuais com um eventual namorado.

A mãe e seu companheiro, Fabiano, chamaram o Corpo de Bombeiros algumas horas depois da mulher ter cometido o crime, alegando que Luana teria caído da escada em casa.





Quando os peritos chegaram no local a menina já estava morta há cerca de quatro horas e os profissionais econtraram vestígios de sangue em outros locais da casa.

Tania e Fabiano tiveram a prisão temporária de 30 dias decretada após a mulher confessar o crime, que teria sido motivado por ela descobrir que a menina ficou "sexualmente ativa".

A polícia investiga também um possível crime de abuso sexual da mãe e do padastro contra Luana, dado que os peritos encontraram sangue nas partes íntimas da garota.

