Reprodução/TV Globo Repórter Gabriel Luiz foi esfaqueado em Brasília

Um adolescente foi preso, na tarde desta sexta-feira (15), suspeito de envolvimento no ataque ao repórter da TV Globo em Brasília, Gabriel Luiz, de 29 anos. A informação foi antecipada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo GLOBO em sede policial.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente. Além dele, um comparsa — este maior de idade —, ainda é procurado pelos agentes da 3ª DP (Cruzeiro). Novos detalhes da investigação serão revelados pelos policiais às 19h.

A principal linha de investigação segue sendo a de tentativa de latrocínio. Os criminosos esfaquearam Gabriel pelo menos dez vezes, levaram seu celular, mas deixaram a carteira com dinheiro e documentos para trás. A polícia descobriu que o aparelho também foi descartado em local próximo à cena do crime.

O repórter passava em frente ao Edifício Top Master, onde mora no bairro Sudoeste, quando foi esfaqueado no pescoço, abdômen, tórax e na perna. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital de Base, onde segue internado em estado grave.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.