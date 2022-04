Foto: Reprodução Redes Sociais Previsão do tempo

Às vésperas do feriado de Páscoa, uma frente fria avança pelo Brasil causando queda de temperaturas e temporais pelo país, principalmente em áreas do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.

Segundo o Climatempo, os temporais podem causar preocupação no estado da Bahia, que, de acordo com a previsão, terá as condições de chuva aumentadas nestes próximos dias.

Ainda, as precipitações deverão atingir mais as regiões Norte e Nordeste, causando muita nebulosidade e rajadas de ventos que podem chegar com força no Acre e em Rondônia.

Região Sudeste

Na sexta-feira (15), o dia já começa nublado, com chuva e frio sobre Minas Gerais, Rio De Janeiro e Espírito Santo. Já em São Paulo, a previsão é de queda de temperatura, tempo nublado e chuva fraca durante o dia.

No sábado (16), a previsão é de pancadas de chuva no Rio de Janeiro, Minas Gerais e em São Paulo. Já no domingo (17), o tempo volta a abrir e a temperatura sobe. A chuva dominical será apenas na parte litorânea do Rio e de São Paulo.

Região Sul

O ar de origem polar será predominante na região Sul durante o feriado prolongado. Segundo o Climatempo, o ar frio e seco deixa o tempo firme e ensolarado, no entanto, as temperaturas serão baixas, chegando a mínima de 12°C em Florianópolis, 10°C em Porto Alegre e 8°C em Curitiba.

O litoral do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ainda terá a presença de uma chuva fraca durante estes dias.

Região Centro-Oeste

A previsão é de tempo úmido e quente na região central do Brasil. O ar polar frio avança somente no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás de sábado para domingo, fazendo com que ocorram pancadas de chuvas e céu encoberto nestes dias.

Região Nordeste

A Bahia será o estado mais atingido da região nordestina pela frente fria e pelas fortes chuvas neste feriado. O tempo será instável e predominantemente chuvoso em todo o território, segundo o Climatempo.

No domingo (16), a previsão é de tempo muito instável no litoral da Bahia, com pancadas de chuva intensas desde a madrugada.

Nos demais estados da região, há previsão de sol durante o dia e chuva no fim da tarde.

Região Norte

Durante todo o feriado, a previsão é de chuva frequente na região Norte. O ar quente úmido predomina e a Zona de Convergência Intertropical continua ativa ajudando a manter as áreas de chuva.

O Acre e Rondônia ainda recebem o ar frio de origem polar nestes dias. No final do domingo, o sol volta a aparecer e as chuvas ocorrerão com menos intensidade.

