Uma visita do vereador Gabriel Monteiro (PL) na UPA de Rocha Miranda, no Rio de Janeiro , acabou com a chegada de policiais devido ao "comportamento agressivo" de Monteiro com os funcionários de plantão na unidade, informou a Prefeitura do Rio.

A visita, ainda, pode ter descumprido uma decisão judicial, já que a Justiça Federal determinou, na última segunda (11), que as visitas deveriam ser feitas sem o porte de arma e com apenas um assessor. Monteiro, no entanto, entrou na UPA com quatro pessoas durante a inspeção. Não há relatos de que ele estivesse armado.



"(...) que o Réu realize as fiscalizações nas unidades de saúde nos termos da lei municipal n. 1692/1991, desarmado e acompanhado de apenas um assessor, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por cada evento", escreveu o juiz federal Marcelo Barbi Gonçalves na decisão que determina a intimação do vereador.

O Conselho Regional de Medicina (Cremerj) — autor da ação que provocou a decisão judicial — disse que vai à Justiça novamente por conta do suposto descumprimento das determinações.

Monteiro está na iminência de ser cassado na Câmara dos Vereadores do Rio. Na última terça, o vereador Chico Alencar (PSOL) foi sorteado como relator do processo disciplinar, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá levar à cassação do mandato do vereador youtuber. Ficou decidido também na reunião a inclusão de novas denúncias contra Gabriel Monteiro, que serão encaminhadas à Mesa Diretora da Casa para apreciação de novos vídeos recebidos pelo Conselho de Ética.

Monteiro também é acusado, por ex-assessores, de forjar situações de flagrantes para gerar conteúdo aos seus canais de mídias sociais, a fim de aumentar a audiência e obter lucro com isso. Assessores ainda o acusam de estupro e violência sexual , o que ele nega.

— Com informações de Agência O Globo

