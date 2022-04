reprodução - 13/04/2022 Imagens do raio-x do paciente com o haltere preso dentro do corpo

Um homem de 54 anos precisou de atendimento médico para retirar um haltere, peso de academia de 2kg, de dentro do ânus em Manaus, no Amazonas. O paciente relatou náuseas, dificuldade de evacuação e dores no estômago. O caso inusitado se tornou um artigo científico e foi publicado dia 6 de abril na revista científica International Journal of Surgery Case Reports.

Segundo o artigo, o homem de identidade não revelada chegou ao hospital com dores que duravam dois dias e pediu para ser examinado. Os médicos decidiram pedir raio-x da região abdominal e foram surpreendidos com a presença "de um corpo estranho em forma de haltere de exercício", diz o relatório.

Ao realizarem um exame de radiografia, os médicos encontraram dentro do homem um peso de dois quilos, de cerca de 20 centímetros de comprimento, como os instrumentos de academias utilizados para exercícios de braço.

Após a identificação da causa das dores e incômodos do homem, os médicos o sedaram para remover o artefato. Após três dias de internação, o paciente recebeu alta e se encontra bem.

Segundo a publicação na revista científica, esses casos são "uma predominância do sexo masculino", onde se destacam "homens brancos entre 20 e 40 anos, tendo as práticas de gratificação sexual como a maior motivação", diz trecho do artigo.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.