REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET Uma explosão deixou feridos em polo petroquímico de Mauá-SP, segundo informações dos Bombeiros

Uma explosão em uma indústria química no polo petroquímico de Mauá, na Grande São Paulo, deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem teve que ser retirado de um reservatório e foi atendido no local com parada cardiorrespiratória. Um outro homem também foi atendido no local com queimaduras leves.

10h30 Explosão em empresa de produtos químicos, Rua Dr Ulisse Guimarães, 493 - 9 vtrs, pelo local explosão com fogo em Empresa Química com produtos derivados de Acetato de Etila, 2 vítimas: vítima1 : sendo atendida pela UR, masculino com queimaduras e vítima 2: masculino, — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 13, 2022

Os bombeiros deslocaram nove viaturas para atender a ocorrência. De acordo com a corporação, a empresa trabalha com produtos derivados de acetato de etila.

