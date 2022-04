Marcelo Camargo/Agência Brasil - 14/02/2022 Passaporte brasileiro

Um brasileiro residente na Califórnia foi denunciado nesta sexta-feira por participação em um esquema de casamentos falsos nos Estados Unidos. Peterson Souza, de 34 anos, é apontado como membro de uma quadrilha que organizava os matrimônios fraudulentos para que os cônjuges conseguissem obter o "Green Card".

O Departamento de Justiça da Califórnia prendeu oito membros da quadrilha na última quinta-feira. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas por cometer fraude de casamento e de documentos de imigração. Além do brasileiro, seis filipinos e quatro americanos foram acusados.

De acordo com a acusação, Souza atuava na captação e encaminhamento de potenciais clientes estrangeiros para a agência. Em troca, ele recebia uma comissão de US$ 2 mil (equivalente a R$ 9,3 mil).

O esquema funcionava a partir de uma agência de recrutamento situada em Los Angeles. O grupo identificava estrangeiros que buscavam cidadania americana e o status de residente permanente legal por meio de green cards.

"A agência então supostamente preparou e apresentou petições, pedidos e outros documentos falsos para comprovar os casamentos simulados e garantir o ajuste dos status de imigração dos clientes por uma taxa entre US$ 20 mil e US$ 30 mil em dinheiro", afirma o Departamento de Justiça da Califórnia.

Os promotores também sustentam que a quadrilha encenava cerimônias de casamento falsas em capelas e parques, realizadas por oficiais de Justiça online contratados. Para alguns clientes, a agência tirava fotos dos casais formados pelo imigrante ilegal e o cidadão americano na frente de decorações de casamento. Posteriormente, a imagem era enviada posteriormente com petições de imigração.

O esquema começou em outubro de 2016 e foi desvendado no mês passado. Caso sejam condenados, os réus podem pegar até cinco anos de prisão e multas de US$ 250 mil.

