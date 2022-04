Aline Macedo Aline Macedo

A Rede Sustentabilidade anunciou, nesta quarta-feira (6), o apoio à pré-candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado. E quem apertou a mão do deputado federal foi a ex-senadora Heloísa Helena, que se mudou para o Rio de Janeiro para se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados.

A parceria embola um pouco mais o meio de campo da esquerda fluminense. Enquanto Lula já anunciou o apoio do PT a Marcelo Freixo (PSB) pelo governo, o partido tenta emplacar André Ceciliano na outra vaga majoritária — a mesma em disputa por Molon.

"Nós, da Rede, não temos dúvida de que você vai representar este lindo, amado, porém saqueado e sofrido estado do Rio de Janeiro. Você vai nos representar com honra, coragem, combatividade e competência técnica. Nós, da Rede, não temos não temos nenhuma dúvida disso", disse Heloísa Helena a Molon — que, em 2016, se candidatou à prefeitura pela Rede. O partido negocia os termos de uma federação com o PSOL

