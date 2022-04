Reprodução - 04.04.2022 Sadraqui (E) e Nathan, alvos da Operação Aryan, desta segunda-feira

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira, a operação Aryan, para cumprir dois mandados de prisão e nove de busca e apreensão, contra sócios da Alpha Consultoria, suspeitos de pirâmide financeira e de terem aplicado golpe em cerca de dois mil clientes em todo o país. A empresa — que tem sede em Niterói, na Região Metropolitana do Rio — oferecia mediação em criptomoedas e prometia rendimentos de até 30% ao mês. De acordo com as investigações da 76ª DP (Niterói), o grupo movimentou cerca de R$ 200 milhões em menos de um ano em suas contas particulares .

Os agentes tentam prender Sadraqui de Freitas, de 30 anos, e o ex-pastor Nathan Assis de Oliveira, 33. Eles responderão por estelionato, associação criminosa e crime contra a economia popular. Nas redes sociais, a dupla gostava de ostentar hábitos caros, com a publicação de fotos e vídeos em aeronaves e carros de luxo, além do uso de cordões de ouro.

Os agentes estiveram em vários endereços da dupla, entre eles, em alguns condomínios de luxo. Sadraqui e Nathan não foram encontrados e já são considerados foragidos.

Segundo as investigações, a Alpha Consultoria em Tecnologia da Informação foi aberta em fevereiro de 2021 e começou a atrasar o pagamento dos rendimentos dos clientes cerca de dois meses depois. A empresa alegou aos clientes que uma grande exchange — corretora de criptomoedas — , onde eram realizadas as supostas operações da Alpha, tinha bloqueado as contas da empresa indiscriminadamente. Entretanto, a 76ª DP descobriu que essa exchange jamais congelou os aportes, e até havia valores para saque.

A Polícia Civil afirma que Sadraqui possui 30 anotações criminais por estelionato, organização criminosa, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Já Nathan possui 24 anotações pelos mesmos crimes. Eles nunca haviam sido presos. Aryan faz referência a uma cidade no Egito onde se localiza uma misteriosa pirâmide em ruínas.

