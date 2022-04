Igor Gomes - 02.04.2022 Joel Santana em cerimônia de filiação ao PROS na última quinta-feira

Não só de velhos caciques da política viverão as eleições deste ano. Celebridades dos mundos do esporte, da TV, das redes sociais e do empresariado também tentarão vagas no Congresso e em assembleias legislativas estaduais. Na lista dos famosos estão, entre outros, os técnicos de futebol Joel Santana e Vanderlei Luxemburgo, a atriz e influenciadora Alexia Dechamps, a mãe do ex-BBB Gil do Vigor, Jacira Santana, também influencer, o jornalista Marcos Uchoa e o jogador de vôlei Maurício Souza.

Alexia Dechamps, atriz, influencer e militante da causa de defesa dos animais vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD do prefeito do Rio, Eduardo Paes. O nome dela faz parte de uma tentativa do partido de "pluralizar" com candidaturas ligadas a causas sociais. Mesmo sem saber ao certo quantos votos pode atrair, Alexia afirma que o convite para a filiação foi feito diretamente por Paes:

"Tenho um histórico de militância e idas à Brasília para dialogar com políticos e representantes da causa. Já tive três conversas com o prefeito e acho que é o momento de tentar ser esta voz na Câmara. Demos passos atrás nos últimos anos, nesse debate. Hoje, presencio conversas que considero absurdas sobre a legalização da caça e pouca consciência ambiental."

Outro candidato de primeira viagem é o jogador de vôlei Maurício Souza, filiado ao PL do presidente Jair Bolsonaro. Ele também tentará, por Minas Gerais, uma cadeira em Brasília. O jogador entrou para política após ter o contrato com o Minas Tênis Clube rescindido em outubro de 2021 depois de usar seu perfil no Instagram parafazer declarações homofóbicas envolvendo uma reportagem que noticiava que o filho do herói Super-Homem seria bissexual nos quadrinhos. Na época, o caso ganhou repercussão nacional e Maurício recebeu apoio de políticos bolsonaristas.

"Agora me sinto preparado para enfrentar uma grande missão, representar os mineiros na Câmara Federal e lutar por tudo aquilo que acreditamos e não abrimos mão em nenhuma hipótese: Deus, Pátria, Família e Liberdade!", postou numa rede social ao comentar a decisão de se candidatar.

Além do atleta, o cantor Netinho, conhecido pelo hit "Milla", canção popular do carnaval dos anos 1990, também se filiou ao PL para disputar o pleito deste ano.

Ainda no mundo dos esportes, técnicos de futebol consagrados como Joel Santana e Vanderlei Luxemburgo vão estrear nas urnas. Joel se filiou ao PROS e é pré-candidato a deputado federal pelo Rio. Já Luxemburgo, se aliou ao PSB e deve lançar candidatura no Tocantins.

Entre as personalidades das redes sociais, a mãe do ex-BBB Gil do Vigor é uma das apostas do PT para vaga na em Brasília por Pernambuco. Filiada em cerimônia com a presença do ex-presidente Lula, a influencer é uma das principais tentativas do partido para puxar votos para a Câmara.

O empresário, criador e dono dos personagens infantis Patati e Patatá também entrará na disputa por uma vaga na câmara federal. Rinaldi Faria se encontrou com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, na noite de quinta e teve a filiação ao Podemos anunciada pela própria Renata em suas redes sociais.

Outro anunciar a filiação e possível candidatura foi o jornalista Marcos Uchoa. Com mais de três décadas de carreira como repórter, Uchoa se filiou ao PSB na última sexta-feira. O jornalista avalia se lançar como candidato a deputado federal. Segundo Uchoa uma das razões que motivaram sua filiação foi o passado político do Rio de Janeiro.

"Sou carioca, quando vejo cinco ex-governadores do Rio que foram presos, penso que não podemos ter o sexto. E, como brasileiro, vejo esse modelo autoritário do (Jair) Bolsonaro e sinto que é hora de me posicionar politicamente" afirmou.

O ex-lutador de MMA, Wanderlei Silva (PP), o intérprete de libras de Bolsonaro, Fabiano Guimarães (Republicanos) e o ex-jogador do Grêmio Douglas Santos (União Brasil) e o jornalista Daniel Penna-Firme(União Brasil) também se filiaram em março e prometem sair candidatos. A influencer Sarah Poncio, também usou as redes para anunciar a pré-candidatura, mas não informou por qual o partido.

